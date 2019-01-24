Aydın'da Sağanak ve Fırtına
39 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Aydın
'ın Kuşadası
ve Didim
ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Kuşadası ilçesinde şiddetlenen yağış, Davutlar
, Güzelçamlı
, Türkmen ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Bulvarı
ve otogar mevkisindeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.
Didim ilçesinde de sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde elektrikler kesildi.
Dalgaların vurduğu Altınkum
sahilindeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerlerinin önündeki masa ve sandalyeler devrildi.
Fırtına nedeniyle balığa çıkamayan balıkçılar, teknelerini Taşburun
Limanı'na demirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:13 Kaynak: AA
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