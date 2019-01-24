Son Dakika Haberleri: Aydın'da Sağanak ve Fırtına

Aydın'da Sağanak ve Fırtına

39 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Aydın'da Sağanak ve Fırtına, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Kuşadası ilçesinde şiddetlenen yağış, Davutlar, Güzelçamlı, Türkmen ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Atatürk Bulvarı ve otogar mevkisindeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Didim ilçesinde de sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde elektrikler kesildi.

Dalgaların vurduğu Altınkum sahilindeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerlerinin önündeki masa ve sandalyeler devrildi.

Fırtına nedeniyle balığa çıkamayan balıkçılar, teknelerini Taşburun Limanı'na demirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:13 Kaynak: AA

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