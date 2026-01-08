Aydın'da Sağanak ve Rüzgar Trafiği Olumsuz Etkiledi

AYDIN'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri sağanağa karşı teyakkuza geçti.

Yetkililer, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,