Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm - Son Dakika

Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm

21.10.2020 20:13
Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm, System.String[]

DENİZLİ'den, Aydın'ın Didim ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Hava Özırmak (42), iddiaya göre, arkadaşı Şevket Özgür Yıldıran (48) ile birlikte sahte rakı içti.

DENİZLİ'den, Aydın'ın Didim ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Hava Özırmak (42), iddiaya göre, arkadaşı Şevket Özgür Yıldıran (48) ile birlikte sahte rakı içti. Bir süre sonra Özırmak evde hayatını kaybederken, Yıdıran ise hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Altınkum Mahallesinde meydana geldi. Denizli'den 2 gün önce Didim'deki yakınlarının yanına gelen Hava Özırmak iddiaya göre Şevket Özgür Yıldıran ile birlikte sahte rakı içti. Bir süre sonra evden ayrılan Yıldıran, nefes almakta güçlük çekince Didim Devlet Hastanesine gitti. Tedavi edilen Yıldıran, yoğun bakıma alındı. Yakınları tarafından evde hareketsiz bulunan Hava Özırmak ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hava Özırmak otopsi için İzmir Adli Tıpa gönderilirken, Yıldıran'ın ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.Hava Özırmak'ın ölümüyle Aydın'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e çıktı.


Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm

Sahte Rakı, Denizli, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da sahte içkiden 8'inci ölüm - Son Dakika

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