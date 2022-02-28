Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

28.02.2022 13:13
Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne personel taşıyan minibüs, aynı yönde seyir halinde olan boş servis minibüsüne çarparak devrildi, 11 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne personel taşıyan minibüs, aynı yönde seyir halinde olan boş servis minibüsüne çarparak devrildi, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Germencik ilçesinden Efeler istikametine seyir halinde olan Alper Söylemez (42) idaresindeki 09 ABİ 861 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait personel taşıyan minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Atanır Güneş (44) yönetimindeki 09 P 2591 plakalı boş servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu servis minibüsü devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Aydın Büyükşehir Belediyesi personel servisi minibüsünde bulunan sürücü Alper Söylemez (42), Yılmaz Mut (50), Güler Yıldız (44), Ayşe Yıldız (42), Hasan Yetiş (33), Yaşar Özkan (50), Soner Erdoğan (45), Zehra Özbey (44), Fatma Kökçü (49), Nilgün Eker (43) ve Nesrin Işık (46) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı
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Büyükşehir Belediyesi, Germencik, Minibüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
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