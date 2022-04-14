Aydın'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çine ilçesinden Aydın istikametine giden Mert Arslan'ın kullandığı 09 AGS 830 plakalı otomobil, Karpuzlu Kavşağı'nda takla atarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Arslan ile araçtaki Emre Gülseren (21) ve Mert Efe Toy (24) yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan sürücü Arslan, Çine Devlet Hastanesine, Emre Gülseren ile Mert Efe Toy, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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