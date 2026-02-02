Bir kentimizi endişelendiren haber! Taşkın riski panik yarattı

Aydın'da, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Menderes Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Son 2 günde metrekareye 40 kilogram yağış düşmesinin ardından nehir taşma riski taşırken; İncirliova Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara uyarı yapıldı.

NEHİR YÜKSELDİ, KAYMAKAMLIKTAN UYARI GELDİ

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle Menderes Nehri'nin su seviyesinde yükselme gözlemlendiği belirtilerek, olası su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

"NEHİR YATAĞINDAN UZAK DURULMALI"

Açıklamada, nehir yatağına ve setlere yakın bölgelerden uzak durulması, bu alanlarda bulunan araç, tarım aleti ve hayvanlar için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca can ve mal güvenliği açısından riskli bölgelerin boşaltılmasının önemine dikkat çekildi. Kaymakamlık açıklamasında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.