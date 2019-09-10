Son Dakika Haberleri: Aydın'da terör örgütü propagandası iddiası
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Aydın'da terör örgütü propagandası iddiası

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da terör örgütü propagandası iddiası, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Sezgin Bulvarı'nda yürüyen F.E'nin üzerindeki tişörtün göğüs kısmında "Kürdistan" ibaresinin yazılı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince durdurulan kişi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Efeler, Polis, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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