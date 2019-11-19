Son Dakika Haberleri: Aydın'da 'tığ örgücülüğü' kursu açıldı
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Aydın'da 'tığ örgücülüğü' kursu açıldı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde 'tığ örgücülüğü' kursu açıldı.

Aydın'da 'tığ örgücülüğü' kursu açıldı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde 'tığ örgücülüğü' kursu açıldı. 25 kadının katılım gösterdiği kurs 21 Şubat 2020 Cuma gününe kadar devam edecek.


Aydın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Gevher Nehibe Sultan Derneği iş birliği ile tığ örgücülüğü kursu açıldı. Mahallede yaşayan kadınların meslek sahibi olmalarını amaçlayan kursun açılış töreni AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın İŞKUR Müdürü Rahmi Terzi, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Kocagür Ortaokulu'nda 25 kadının katılımı ile açılan kurs 21 Şubat 2020 Cuma gününe kadar sürerken, kadınlar tığ örgüsünü öğrenip ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Kurs boyunca sigortalanacak olan kadınlar, günlük 40 TL'de cep harçlığı alacak.


Kadınların kurstan öğrenecekleri el becerisi ile gelir elde edebileceklerini kaydeden İŞKUR Aydın il Müdürü Rahmi Terzi, "Kursiyerlerimiz kurs boyunca çeşitli giysiler üzerine geleneksel yöntemlerle tığ işi örgü uygulamaları yapmayı öğrenecekler. Bu el becerileri ile de kurs sonunda meslek sahibi olup evlerine iş alacak gelir elde edebilecekler" dedi.


AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'da kursta incelemelerde bulunup kursiyerlere kolaylıklar diledi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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