Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı
6 saat önce
Söke ilçesine meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Söke
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:41 Kaynak: AA
ilçesine meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası
'ndan Söke istikametine giden Gaffur Pamuk'un kullandığı 09 JR 923 plakalı otomobil, Ağaçlı
Kavşağında ters istikamette seyreden Oktay Bıkmazoğlu yönetimindeki 09 AV 600 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Oktay ile eşi Nermin Bıkmazoğlu, diğer sürücü Pamuk ile araçta bulunan İbrahim Güler
, Murat Can
Türkol ve Muğdat Bingöl
yaralandı.
Ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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