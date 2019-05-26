Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Söke ilçesine meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Söke ilçesine meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine giden Gaffur Pamuk'un kullandığı 09 JR 923 plakalı otomobil, Ağaçlı Kavşağında ters istikamette seyreden Oktay Bıkmazoğlu yönetimindeki 09 AV 600 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Oktay ile eşi Nermin Bıkmazoğlu, diğer sürücü Pamuk ile araçta bulunan İbrahim Güler, Murat Can Türkol ve Muğdat Bingöl yaralandı.
Ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:41 Kaynak: AA
Kuşadası, Söke, Güncel
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