Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

11.02.2026 14:49
Efeler'de düzenlenen operasyonda 815 gram uyuşturucu ve 98 bin TL ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden M.Y., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y. ve M.Ç. yakalandı. Evde yapılan aramada; 815 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 98 bin 120 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

