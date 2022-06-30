Aydın'da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Aydın'da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı

30.06.2022 09:23
Aydın'da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı

Aydın'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı.

Aydın'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Orman Yangınlarının Önlenmesine yönelik icra edilen devriye faaliyetlerinde Efeler, Didim, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde 14 şahsa girilmesi yasak ormanlık alana girdiğinden dolayı 8 bin 134 TL, 7 şahsa yasak alanda mangal ateşi yakmak kabahatinden dolayı 4 bin 067 TL, 5 şahsa temizlik amacıyla kuru ot yakma kabahatinden dolayı 2 bin 905 TL ve 2 şahsa anız yakmak kabahatinden dolayı 1162 TL olmak üzere toplam 16 bin 268 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Orman yangınları ile mücadelede gerek havadan İHA'lar ile gerekse karadan komando ve Jandarma birlikleri ile sürekli kontrol ve denetimlere devam edilecektir. Geçtiğimiz dönem yaşanan üzücü orman yangınlarına sebebiyet vermemek için halkımızın duyarlı olması, anız, bahçe temizliği, piknik ve benzeri sebeplerle ateş yakılmaması önem arz etmektedir" denildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da yasak ormanlık alana giren 14 şahsa cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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