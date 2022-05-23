Aydın'da Yörük Toyu yapılacak - Son Dakika
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Aydın'da Yörük Toyu yapılacak

23.05.2022 16:02
Aydın'da Yörük Toyu yapılacak

Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı koymak amacıyla Aydın'da 28 Mayıs Cumartesi günü Yörük Toyu gerçekleştirilecek.

Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı koymak amacıyla Aydın'da 28 Mayıs Cumartesi günü Yörük Toyu gerçekleştirilecek.

Yörük dernekleriyle bir araya gelen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, festivalin cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacağını söyledi.

Herkesi festivale davet eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımızı ve Yörüklerimizi festivalimize katılmaya davet ediyorum. Şenlikte temsili gelin alma, eşeğe yük sarma, zeybek gösterileri, Yörük kıyafetleri defilesi, mehter takımı faaliyetleri yer alacak. Akşamına da sürpriz sanatçılarla konser yapılacak."

Etkinlikte İncirliova Yörükler Derneği, Yenipazar Efeler Derneği, Söke Yörük ve Türkmen Derneği, Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği, Yenipazar Karaçakal Yörükleri Derneği, Koçarlı Yörük Efeleri Kültür Derneği, Germencik Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yer alacak.

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Kaynak: AA

Cumartesi, Turizm, Mayıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

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