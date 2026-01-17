Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası

Aydın\'da Zincirleme Trafik Kazası
17.01.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova'da üç aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı, trafik kısa süre durdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.A. (20) idaresindeki 09 APZ 454 plakalı otomobil, Germencik istikametinden Aydın yönüne seyir halindeyken yol çalışması nedeniyle iki yönlü trafiğe açık olan yolda, lastiği patladığı için yol kenarında duran S.S. (25) yönetimindeki 07 BDC 733 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, M.Ç. (45) idaresindeki 09 ALJ 445 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan B.A. (26) ile M.K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ve araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Trafik, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:19:41. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.