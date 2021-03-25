Aydın'daki düğün salonu işletmecileri NTO'da bir araya geldi - Son Dakika

Aydın merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren düğün salonu işletmecileri Nazilli Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantı Nazilli Ticaret Odasının ev sahipliğinde Aydın Düğün Salonu İşletmecileri Derneği ile birlikte yapıldı. Toplantıya sektörü temsilen NTO Komite Üyeleri Nurettin Özkat ile Bircan Güngör iştirak etti.

Dernek Başkanı Betül GÖCEK yaptığı konuşmada; sektörün sorunlarıyla ilgili tespitler yaparak, sorunların çözümü noktasında güç birliği ve dayanışma ile hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Nazilli'de Ticaret Odasının girişimleriyle sokak ve okul bahçelerinde yapılan düğünlerin kısıtlanması örneğindeki gibi diğer ilçelerde de bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği toplantıya katılan tüm işletme sahipleri tarafından kabul edildi.

Düğün salonları kapalı olduğu halde Belediyeler tarafından tahsil edilen ÇTV ve Tabela vergilerinin belirli bir dönem tahakkuk ettirilmemesi yönünde girişimlerde bulunulması yönünde fikir birliğine varıldı ve ayrıca sadece stopaj indirimi değil kira ödemesi yapan düğün salonu işletmecilerine kira desteği verilmesi gerektiği ifade edildi.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; üyelerin sorunlarının çözümü için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, beraber hareket etmeye, destek olmaya hazır olduklarını ifade etti ve dernek üyelerine hayırlı olsun temennilerini iletti.

Başkan Arslan, bazı sorunların çözümünde tek başına hareket etmenin kafi gelmediğini, özellikle meslek kuruluşları olarak birlikte hareket etmek zorunda olduklarını ama maalesef bu iradeyi her zaman göremediklerini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde Düğün Salonlarının açılmadığı, sadece Nikah Salonlarının faaliyetine izin verildiği ve bu konuda toplumda yanlış anlaşılmanın olduğu ifade edilirken düğün salonlarına getirilen kısıtlama ve yasakların bir an önce kaldırılması gerektiği, tüm salonların denetim altında olduğu ve pandemi tedbirlerine harfiyen uydukları, sektör yeterince destek alamadığından düğün salonlarının en kısa sürede tekrar faaliyet geçmesinin şart olduğu toplantıya katılanların ortak düşüncesi olarak kabul edildi. - AYDIN