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1 öğrencinin can verdiği KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili yurt müdürü açığa alındı - Son Dakika

1 öğrencinin can verdiği KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili yurt müdürü açığa alındı

Son Güncelleme: 26.10.2023 10:09

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti. Acı olayın ardından öğrenciler yönetime tepki gösterirken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır.'' denildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda fazla yükü taşıyamayan asansörün hareket etmesi sonucu duvarla asansör arasında sıkışan kız öğrenci hayatını kaybetti. Gece yurdun önü karışırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt müdürünün açığa alındığını ve incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

SIKIŞARAK CAN VERDİ

KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan ve 22 yaşındaki Zeren Ertaş hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Olayın duyulmasının ardından kız ve erkek öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yurt önünde toplanan öğrencileri bölgeye gelen görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası çok sayıda güvenlik gücünün de önlem aldığı görüldü.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA VAR: YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Gelişmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Yurt müdürünün açığa alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir.

Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Aydın, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 1 öğrencinin can verdiği KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili yurt müdürü açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 öğrencinin can verdiği KYK yurdundaki asansör kazasıyla ilgili yurt müdürü açığa alındı - Son Dakika
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