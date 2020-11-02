Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminde hasar görmedi - Son Dakika

AYDIN Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, " İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra yaptığımız çalışmada Aydın genelindeki turistik işletmelerde herhangi bir hasara rastlamadık. Deprem, kentimizdeki turistik tesislere zarar vermedi" dedi.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda '2020 yılı turizm değerlendirme toplantısı' yapıldı. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde özel bir otelde düzenlenen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Deneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın temsilcisi Mustafa Yiğit Uzkuç katıldı.