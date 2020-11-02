Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminde hasar görmedi - Son Dakika

Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminde hasar görmedi

02.11.2020 12:16
Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminde hasar görmedi, System.String[]

AYDIN Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra yaptığımız çalışmada Aydın genelindeki turistik işletmelerde herhangi bir hasara rastlamadık.

AYDIN Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, " İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra yaptığımız çalışmada Aydın genelindeki turistik işletmelerde herhangi bir hasara rastlamadık. Deprem, kentimizdeki turistik tesislere zarar vermedi" dedi.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda '2020 yılı turizm değerlendirme toplantısı' yapıldı. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde özel bir otelde düzenlenen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Deneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Aydın temsilcisi Mustafa Yiğit Uzkuç katıldı.

'DEPREM OTELLERE ZARAR VERMEDİ 'Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin Aydın genelindeki turistik işletmelerde hasara yol açmadığını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden sonra yaptığımız çalışmada Aydın genelindeki turistik işletmelerde herhangi bir hasara rastlamadık. Deprem, kentimizdeki turistik tesislere zarar vermedi" dedi.'GELECEK YIL DAHA İYİ GEÇECEK'Aydın'ın pandemi sürecinde yabancı turistlerin tatil listesinde üst sıralarda yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Tuncer, "2020 yılında Aydın'ı 1 milyon 500 bin turist ziyaret etti. Otellerimiz 'güvenli turizm' olarak adlandırılan dönemi çok başarılı bir şekilde geçirdi. Bu sezon tesislerimizdeki doluluk oranı yüzde 70'e kadar çıktı. Erken rezervasyonlara baktığımızda gelecek yılın daha iyi geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.'AVRUPA'YA ÖRNEK OLDUK'Türkiye'nin aldığı önlemlerle güvenli turizm olarak adlandırılan yeni dönemde birçok Avrupa ülkesindeki otelleri geride bıraktığını belirten KODER Başkanı Tacettin Özden ise, "Türkiye'deki tedbirleri hiçbir yerde görmedik. Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Önlemler otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse otellerde mağdur olmadı. Tatil için Türkiye'yi tercih edenlerin hepsi ülkemizden mutlu ayrıldı. Türkiye'deki turizm sektörü koronavirüs sınavından başarıyla geçti. Ülkemiz, güvenli turizm alanında aldığı önlemlerle Avrupa ülkelerine örnek oldu" dedi.

Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminde hasar görmedi
Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminde hasar görmedi

Mehmet Umut, Turizm, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'daki turistik işletmeler İzmir depreminde hasar görmedi - Son Dakika


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