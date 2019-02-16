Aydın'daki Yangın Korkuttu
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aydın
'ın Efeler
ilçesindeki bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kemer
Mahallesi 1737 sokaktaki üç katlı bir binanın bodrum katında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın nedeni ile binayı kaplayan dumandan etkilenen ikisi bebek dört kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bina sakinleri olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:37 Kaynak: İHA
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