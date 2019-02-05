Son Dakika Haberleri: Aydın'dan Karabıçak'a Tam Destek

Aydın'dan Karabıçak'a Tam Destek

1 saat önce

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak 31 Mart Yerel Seçimi'ne emin adımlarla ilerliyor. Her bir seçmenine ulaşıp vatandaşlarla hemhal olmaya devam ediyor.

Aydın'dan Karabıçak'a Tam Destek, System.String[]

Halkın desteğini almak için gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp hergün seçmenleriyle bir araya gelen Karabıçak, bu özverili çalışmalarını yaparken Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın da bu çalışmalara katılım sağladı.

Ak Parti Giresun milletvekili Kadir Aydın, seçim çalışmalarının büyük bir bölümünü Tirebolu halkını ziyaret ederek geçiren Abdullah Karabıçak'ı yalnız bırakmadı.

Birlikte yapılan ev, hasta ve esnaf ziyaretleri halk tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.

İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabıçak "Halkımızın sayesinde bu görevdeyiz. Bunun bilincinde olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Seçildikten sonra da sadece makamda oturmak bize göre değildi. Zamanımız el verdiği müddetçe gerek ev ziyaretleri gerekse esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarımızın dertlerini bire bir kendilerinden dinliyoruz." dedi.

Başkan Karabıçak ve Giresun Milletvekili Kadir Aydın gerçekleştirilen ziyaretlere teveccüh gösteren, sohbet ve ikramlarıyla misavirperverlik gösteren hemşerilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:30 Kaynak: Bültenler

Giresun, Tirebolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:45:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'dan Karabıçak'a Tam Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]