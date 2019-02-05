Aydın'dan Karabıçak'a Tam Destek

Halkın desteğini almak için gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp hergün seçmenleriyle bir araya gelen Karabıçak, bu özverili çalışmalarını yaparken Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın da bu çalışmalara katılım sağladı.

Ak Parti Giresun milletvekili Kadir Aydın, seçim çalışmalarının büyük bir bölümünü Tirebolu halkını ziyaret ederek geçiren Abdullah Karabıçak'ı yalnız bırakmadı.

Birlikte yapılan ev, hasta ve esnaf ziyaretleri halk tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.

İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabıçak "Halkımızın sayesinde bu görevdeyiz. Bunun bilincinde olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Seçildikten sonra da sadece makamda oturmak bize göre değildi. Zamanımız el verdiği müddetçe gerek ev ziyaretleri gerekse esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarımızın dertlerini bire bir kendilerinden dinliyoruz." dedi.

Başkan Karabıçak ve Giresun Milletvekili Kadir Aydın gerçekleştirilen ziyaretlere teveccüh gösteren, sohbet ve ikramlarıyla misavirperverlik gösteren hemşerilere teşekkür etti.