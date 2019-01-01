Son Dakika Haberleri: Aydın Evlerinde Çıkan Yangında, Dumandan Hastanelik Oldular

Aydın Evlerinde Çıkan Yangında, Dumandan Hastanelik Oldular

1 saat önce

Evlerinde çıkan yangında, dumandan hastanelik oldularAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde elektrik kontağından çıkan yangında, duman etkilenerek mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın olarak kurtarılan aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın Evlerinde Çıkan Yangında, Dumandan Hastanelik Oldular, System.String[]
Evlerinde çıkan yangında, dumandan hastanelik oldular

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde elektrik kontağından çıkan yangında, duman etkilenerek mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın olarak kurtarılan aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Zafer Mahallesi 1712 Sokak'taki Halit Bekler'e (59) ait tek katlı evde bugün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Tuvalet ihtiyacını gidermek için uyanan Halit Bekler, alev ve dumanları farkedip, söndürmek için bir yandan müdahale ederken diğer yandan da eşi Şengül Bekler (58) ve oğulları Cumhur Bekler'i (28) uyandırdı. Ancak, müdahaleleri yetersiz kalınca alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfiye ekipleri, dışarı çıkmak isterken dumandan etkilenen Bekler Ailesi'nin üç ferdini yarı baygın halde buldu. Dışarı çıkarılıp ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden Cumhur Bekler, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan annesi ve babası ise Denizli'deki bir özel hastaneye sevk edildi. Bekler çiftinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Sabah yanan eve gelen Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, Yeni yılın ilk gününde çıkan bu yangın bizleri üzdü. Halit ağabeyimiz ile oğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kış gününde evsiz kaldılar. Nazilli Kaymakamlığı başvuru yapmaları halinde kendilerine gereken yardımı yapacaktır. Ben de konunun takipçisi olacağım dedi. Muhtar Certel, Nazilli Belediyesi'nin de evi yanan aileye gereken yardımın yapılması için duyarlılık göstereceğine inandığını söyledi.

Bekler Ailesi'nin komşuları İsmail Akın, Yangına uykuda yakalandıkları için dumandan etkilenmişler. Fark edip çıkmaya çalışırken ise bulundukları yere yığılıp, kalmışlar. Nesye ki itfaiye ekileri yardıma yetişti. Şimdi Denizli'de Halit ağabeyimiz ve eşi Şengül Hanım'dan gelecek iyi haberleri bekliyoruz dedi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

İtfaiye, Nazilli, 3. Sayfa
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