Aydın haber! Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın haber! Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 göçmen kurtarıldı

24.09.2022 12:14
Aydın haber! Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 göçmen kurtarıldı

Aydın gündem haberine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 22 Eylül günü saat 13.45'te Kuşadası ilçesi Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ile can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 1 lastik bot ile 1 can salı içindeki 13 göçmen, Sahil Güvenlik botu 'TCSG-7' ile kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haber! Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haber! Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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