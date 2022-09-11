Aydın haberi! Aydın'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın- Muğla Karayolu yeni otogar yakınlarında meydana geldi. Mustafa Karabulut (43) idaresindeki 09 VA 283 plakalı hafif ticari aracıyla tali yoldan Aydın-Muğla kara yoluna çıkmaya çalışan Mehmet Şahin (69) idaresindeki 09 DG 744 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 09 VA 283 plakalı ticari araç sürücüsü Mustafa Karabulut ile yanında yolcu konumunda bulunan Songül Karabulut (35), Onur Karabulut (9), İpek Karabulut (6) ile diğer araçta bulunan sürücü Mehmet Şahin ve eşi Ayşe Şahin (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.