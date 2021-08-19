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Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor - Son Dakika

Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor

19.08.2021 14:22
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı ağını yenilemek ve güçlendirmek için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı ağını yenilemek ve güçlendirmek için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. ASKİ ekipleri, kentin dört bir yanında gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalarıyla yeni hatlar oluşturup kalıcı ve güçlü bir altyapı inşa ediyor.

Aydın'ın tüm ilçelerinde altyapı yenileme ve yapım işlerini sürdüren Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kalıcı yatırımlarla modern bir altyapı ağı oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda içme suyu, içme suyu kaynak çalışması, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hattı yapım işleri planlı bir şekilde hayata geçiriliyor.

İçme suyu bağ, bahçe ve tarla sulamasında kullanılmamalı

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri kendini hissettirirken, ASKİ de vatandaşların özellikle içme suyu konusunda daha duyarlı olması çağrısında bulundu. ASKİ özellikle içme suyunun bağ, bahçe ve tarla sulamasında kullanılmaması için uyarılarda bulunuyor.

İçme suyu hatları yenileniyor, yeni kaynaklar oluşturuluyor

Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hızlı ve çözüm odaklı çalışan ASKİ ekipleri, farklı noktalarda eş zamanlı olarak içme suyu hattı ve kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor. ASKİ ekipleri; Köşk'ün Kıran mahallesinde de içme suyu kaynak drenaj çalışmasını sürdürürken; Didim'in Hisar, Köşk'ün Akçaköy ve Çine'nin Kahraman mahallelerinde de içme suyu hattı yapım çalışmalarına devam ediyor.

"Başkanımız sağ olsun, 45 yıllık hatlarımız yenileniyor"

Kahraman Mahallesi'nde yeni başlayan çalışma ile ilgili konuşan Muhtar Taner İçöz, "Başkanımız sağ olsun, 45 yıllık hatlarımız yenileniyor. Mahallemizde su problemi kalmamış olacak. Belediyenin tüm birimlerden memnunuz. Özlem Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni hatlar, güçlü altyapı

Büyük yatırımlarla kentin yağmur suyu altyapı ağını da genişleten ASKİ; Efeler'in Kuloğulları ve Gödrenli mahallelerinde yağmur suyu hattı yapım ve yenileme işlemlerine hızla devam ediyor.

Mursallı'da dev yatırım hızla ilerliyor

ASKİ yakın zamanda önce Germencik'in Mursallı Mahallesi'nde yaklaşık maliyeti 15 milyon liraya bulan altyapı yatırımının temelleri attı. Proje ile birlikte binlerce metrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edilirken, yenileşmiş bağlantılar ile evlere su ulaştırılacak.

Mahallelerinde çalışma yapılan vatandaşlar, ASKİ'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor - Son Dakika


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