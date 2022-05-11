Çiftlikköy mahallesinde musluktan çamurlu su aktığı iddiası - Son Dakika
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Çiftlikköy mahallesinde musluktan çamurlu su aktığı iddiası

11.05.2022 18:43

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Çiftlikköy mahallesinde, ev ve iş yerlerinin musluklarından çamurlu su aktığını öne süren çevre sakinleri soruna çözüm bulunmasını istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Çiftlikköy mahallesinde, ev ve iş yerlerinin musluklarından çamurlu su aktığını öne süren çevre sakinleri soruna çözüm bulunmasını istedi.

Mahallede kahvehane işleten Bahri Seyyar, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl belediyeye içme suyunun çamurlu aktığı yönündeki şikayetlerini ilettiklerini ancak konunun hala çözülmediğini söyledi.

Çeşmeden akan suyun küflü olduğunu öne süren Seyyar, "İnsanların çeşmeden içtiği su bu. Bu suyu ben koymuyorum. Aydın belki dünyanın en pahalı suyunu içiyor ama zehri içiyoruz burada. Devamlı böyle. Müşterilerimize Çakırbeyli'den su doldurup damacanadan getiriyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Cevdet Bilici de "Bu suyu bardağı doldurup içebiliyorlarsa Çiftlikköy'ün halkı da bu suyu içsin. Maalesef yıllardan beri böyle. Çamur akıyor. Milletin ne makinesi kaldı ne dolabı kaldı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sakar ise mahallenin bir kısmına borular döşenmesine rağmen geri kalan kısmının eski haliyle kalmasından dolayı bu sorunun yaşandığını düşündüğünü aktardı.

Sakar, "Biz bu suyla bahçe suluyoruz. Zamanı geliyor banyo bile yapmıyoruz bu suyla, simsiyah akıyor. Hele hele su kesildi de bir daha verdiler mi tamamen çamur akıyor. İçtiğimiz ve yemeklerde kullandığımız suyu taşıma suyuyla hallediyoruz." diye konuştu.

ASKİ'den açıklama

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ASKİ) yapılan açıklamada "8 Mayıs 2022 günü Efeler ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde içme suyu sondaj kuyusunda oluşan pompa arızası giderilmiş ve aynı gün mahalleye tekrar su verilmiştir. Mahallede Büyük Menderes Nehri'nin diğer tarafında bulunan kahvehane şebekenin en son ve uzak kısmında olması nedeniyle arızadan kaynaklı sadece bu noktada oluşan bulanıklık tahliye işlemi yapılarak giderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çiftlikköy mahallesinde musluktan çamurlu su aktığı iddiası
Çiftlikköy mahallesinde musluktan çamurlu su aktığı iddiası
Çiftlikköy mahallesinde musluktan çamurlu su aktığı iddiası
Çiftlikköy mahallesinde musluktan çamurlu su aktığı iddiası

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftlikköy mahallesinde musluktan çamurlu su aktığı iddiası - Son Dakika


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