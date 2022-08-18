Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Alınan bilgiye göre, L.G. (30) dün, tartıştığı eşi F.G'yi (23) Balat Mahallesi'ndeki evlerinde pompalı tüfekle yaraladı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Balat, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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