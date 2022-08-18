Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

18.08.2022 14:11

Aydın'ın Didim ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, L.G. (30) dün, tartıştığı eşi F.G'yi (23) Balat Mahallesi'ndeki evlerinde pompalı tüfekle yaraladı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan L.G, emniyetteki işlemin ardından, bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Balat, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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