Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

18.08.2022 18:51
Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya paylaşımlarına kızan kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya paylaşımlarına kızan kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı. Defnedilen kadının yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, 17 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve Filiz Girgin (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı Filiz Girgin'i genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Filiz Girgin doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybederken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hayatını kaybeden Filiz Girgin için Balat Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende Girgin'in yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Girgin, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Balat, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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