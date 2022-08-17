Didim 'de evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.'yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da korkunç olay! Sosyal medya paylaşımlarına sinirlendiği karısını cinsel organından tüfekle vurdu - Son Dakika

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