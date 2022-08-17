Aydın'da korkunç olay! Sosyal medya paylaşımlarına sinirlendiği karısını cinsel organından tüfekle vurdu - Son Dakika
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Aydın'da korkunç olay! Sosyal medya paylaşımlarına sinirlendiği karısını cinsel organından tüfekle vurdu

17.08.2022 17:13
Aydın'da korkunç olay! Sosyal medya paylaşımlarına sinirlendiği karısını cinsel organından tüfekle vurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan olayda bir şahıs, sosyal medya paylaşımlarına sinirlendiği eşini cinsel organından silahla vurdu. Kadın ağır yaralanırken, saldırgan da polis tarafından gözaltına alındı.

Didim'de evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.'yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da ürküten olay! Karısını cinsel organından av tüfeğiyle vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da korkunç olay! Sosyal medya paylaşımlarına sinirlendiği karısını cinsel organından tüfekle vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da korkunç olay! Sosyal medya paylaşımlarına sinirlendiği karısını cinsel organından tüfekle vurdu - Son Dakika
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