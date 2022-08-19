Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı

19.08.2022 17:29
Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında kalçasından bıçaklayıp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında kalçasından bıçaklayıp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Cuma Mahallesi Orta Mahalle Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Y.Ü. isimli erkek şahıs, birlikte yaşadığı D.G. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Y.Ü., D.G. isimli kadını sokak ortasında sağ kalçasından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile kadın yere yığılırken, Y.Ü. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayı gören görgü tanıklarının iddialarına göre Y.Ü.'nün, kadını önce darp ettiği daha sonra bıçakladığı öğrenildi. Olayın şüphelisi Y.Ü. polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde kısa sürede Ilıcabaşı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 1 tutuklama Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor: 1 tutuklama Kaymakam Şahin'e 'veda' yemeği Kaymakam Şahin'e 'veda' yemeği
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement