Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Karpuzlu İlçesi ile Muğla'nın Milas İlçesi Sınırında Bulunan Sarıkısık Dağındaki Özel Bir...

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi ile Muğla'nın Milas İlçesi Sınırında Bulunan Sarıkısık Dağındaki Özel Bir...

1 saat önce

IHAAW112545-ASA/18-02-2019- Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi ile Muğla'nın Milas İlçesi Sınırında Bulunan Sarıkısık Dağındaki Özel Bir..., System.String[]
IHAAW112545-ASA/18-02-2019

- Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. 18.02.2019 11: 25: 45 TSI
NNNN - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Milas, Karpuzlu, Muğla, Aydın, 3. Sayfa
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