Aydın'ın Karpuzlu İlçesi ile Muğla'nın Milas İlçesi Sınırında Bulunan Sarıkısık Dağındaki Özel Bir...
1 saat önce
IHAAW112545-ASA/18-02-2019- Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi.
IHAAW112545-ASA/18-02-2019
- Aydın
'ın Karpuzlu
ilçesi ile Muğla
'nın Milas
ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFAD
ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. 18.02.2019 11: 25: 45 TSI
NNNN - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ardından Gümüşhane'de Ortaya Çıktı
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı