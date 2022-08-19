Menderes'e düşen genç, 2 gündür aranıyor - Son Dakika
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Menderes'e düşen genç, 2 gündür aranıyor

19.08.2022 12:55

Aydın'ın Köşk ilçesinde serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren ve atının eyerinin ters dönmesi sonucu suya düştüğü düşünülen gencin bulunması için 2 gündür arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren ve atının eyerinin ters dönmesi sonucu suya düştüğü düşünülen gencin bulunması için 2 gündür arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ;

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Sıtkı Can Eroğlu'dan uzun süre haber alamayan ailesi, gencin hayatından şüphe ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda Eroğlu'nun atını, Dalama yolu üzerinde bulunan Büyük Menderes Nehri içerisindeki bir adacık üzerinde eğeri ters dönmüş vaziyette buldu. Eroğlu'nun atının eğeri ters dönmesi sonucu suya düştüğü ve akıntıya kapıldığı düşünülürken, gencin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ikinci güne gelindi.

Dalgıç ekipler sevk edildi

Talihsiz gencin nehir içerisinde olduğu düşünülmesi üzerine dalgıç ekiplerden destek istendi. İzmir'den bölgeye sevk edilen dalgıç ekipler gün boyunca gencin bulunması için su altında çalışma gerçekleştirirken, çalışmalar şu ana kadar sonuç vermedi. Eroğlu'nun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Menderes, Hisarcık, Aydın, İzmir, Köşk, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menderes'e düşen genç, 2 gündür aranıyor - Son Dakika

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