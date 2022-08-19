Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu - Son Dakika
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Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu

19.08.2022 20:56
Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 3 haftadır kayıp olarak aranan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 3 haftadır kayıp olarak aranan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Çobanisa Mahallesi'nde ikamet eden Edip Coşkun'dan (60) haber alamayan yakınları 28 Temmuz'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı ancak bir sonuç alınamadı.

Arama faaliyetini Arapkavağı mevkisindeki sazlık alana yönlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, burada Coşkun'a ait motosiklet ve ayakkabı buldu. Sulak alanda arama yapan ekipler, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlenen Coşkun'un cesedine ulaştı.

Coşkun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Karapınar Mahallesi Muhtarı A.T. ile oğlu M.T. (25) gözaltına alındı. A.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken oğlu M.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

???????Edip Coşkun ile M.T. arasında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu - Son Dakika
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