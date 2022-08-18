3 ton samanın bulunduğu damda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

3 ton samanın bulunduğu damda yangın çıktı

18.08.2022 21:43
3 ton samanın bulunduğu damda yangın çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içerisinde 3 ton samanın bulunduğu bir damda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içerisinde 3 ton samanın bulunduğu bir damda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin altında bulunan damda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar ile büyüyen alevler, dam içerisinde bulunan 3 ton samanı tehdit etti. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Nazilli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına alırken herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangını söndürdü.

Olay yerine gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söndürme çalışmalarıyla ilgili ekiplerden bilgi alarak ev sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yangın soğutma çalışmalarının gece boyu devam edeceğini öğrenildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Nazilli narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor Nazilli narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor Nazilli Belediyesi engelli Şimşek'in evinin yolunu yeniledi Nazilli Belediyesi engelli Şimşek'in evinin yolunu yeniledi
Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 ton samanın bulunduğu damda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:34 Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında mahkeme 3 sanığa tahliye kararı verdi!
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: 3 ton samanın bulunduğu damda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement