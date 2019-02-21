Son Dakika Haberleri: Aydın Kuşadası'nda Oy İstedi

Aydın Kuşadası'nda Oy İstedi

1 saat önce

Çavuşoğlu: KKTC çevresinde 2 gemiyle sondaja başlayacağız (2)KUŞADASI'NDA OY İSTEDİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan sonra Kuşadası ilçesine geldi.

Aydın Kuşadası'nda Oy İstedi, System.String[]
Çavuşoğlu: KKTC çevresinde 2 gemiyle sondaja başlayacağız (2)

KUŞADASI'NDA OY İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan sonra Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Bakan Çavuşoğlu'nu karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, MHP İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ile turistik çarşıyı gezdi. Yoldaki vatandaşlar ve işyerlerindeki esnafa hayırlı günler ve işler dileyen Çavuşoğlu, her iki aday için destek istedi. Kahramanlar Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Balıkçılar Meydanı'ndaki esnafı ziyaret ederek tek tek tokalaşan Çavuşoğlu'nun gezisi, 1.5 saat sürdü. Bir esnafın kendisine ikram ettiği meyve suyunu içen Çavuşoğlu, vatandaşın ikram ettiği simitten de bir parça aldı. Bar önünde oturan ve bira içen İngiliz çiftle sohbet eden Çavuşoğlu, annesiyle tokalaştığı minik bir çocuğa ise hediye verdi. Taksici esnafın davetini kırmayan Çavuşoğlu, bir süre oturduktan sonra, gençlerin daveti üzerine bir kafeteryada bir süre görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kuşadası programı, 5 yıldızlı bir otelde turizmciler, iş insanları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla devam etti. Bakan Çavuşoğlu'nun bu toplantıdaki görüşmeleri, basına kapalı sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:53 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın, Kuşadası, Güncel
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