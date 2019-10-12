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Aydın otomobile arkadan çarpan motosikletli öldü

31 dakika önce

Otomobile arkadan çarpan motosikletli öldüAydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Engin Salık (24), kaldırıldığı hastanede öldü.

Otomobile arkadan çarpan motosikletli öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Engin Salık (24), kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza, dün (cuma) saat 17.00 sıralarında, Denizli- Aydın karayolu üzeri Atça Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Salık, mesai bitiminde 09 BV 268 plakalı motosikletiyle ilçe merkezindeki evine doğru yola çıktı. Salık kullandığı motosikletle, Serpil Kığılı yönetimindeki 09 V 1465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Devrilen motosikletle yolda sürüklenen Salık, kazada ağır yaralandı. Yaralı Salık, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Salık kurtarılamadı. Salık'ın başına kaskını taktığı ancak ipini bağlamadığı için kaza sırasında kafasından koruyucu başlığın fırladığı öğrenildi. Serpil Kığılı, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın otomobile arkadan çarpan motosikletli öldü

Sultanhisar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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