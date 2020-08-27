AYDIN Şampiyon sporculardan başkana makam koltuğu hediyesi - Son Dakika

AYDIN Şampiyon sporculardan başkana makam koltuğu hediyesi

Şampiyon sporculardan başkana makam koltuğu hediyesiAYDIN'ın İncirliova İlçesinde yaşayan Emel Urfalıoğlu (15), kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi Melek Urfalıoğlu (13) ile birlikte plastik sandalyede oturan İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya makam koltuğu hediye etti.

Şampiyon sporculardan başkana makam koltuğu hediyesi

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde yaşayan Emel Urfalıoğlu (15), kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi Melek Urfalıoğlu (13) ile birlikte plastik sandalyede oturan İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya makam koltuğu hediye etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam koltuğu geçtiğimiz aylarda, belediyenin borçları nedeniyle haczedildi. Bunun üzerine başkan Kaya, plastik sandalyede oturmaya başladı. Kendilerine destek veren başkanı ziyarete gelen Kick Boks sporcusu Emel ve Melek Urfalıoğlu kardeşler, başkanın plastik sandalyede oturduğunu görünce mobilyacılık yapan babaları Sabahettin Urfalıoğlu'ndan bir koltuk almasını talep ettiler. Kızlarını kırmayan baba Urfalıoğlu, makam koltuğunu alarak Emel ve Melek Urfalıoğlu ile birlikte makam koltuğunu Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya hediye etti. Kendisi için sürpriz olduğunu belirten Kaya, Urfalıoğlu ailesine teşekkür etti.

"GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

Plastik sandalyede oturmasına dayanamadığını belirten Emel Urfalıoğlu, "1 Avrupa 2'inciliği, 2 Avrupa 3'üncülüğü, 12 Ege şampiyonluğu, 2 tane Türkiye 2'inciliği, 1 tane Türkiye 3'üncülüğüm olmak üzere toplamda 28 madalyam var. Bu başarılara imza atarken, belediye başkanınımız bize çok destekler verdi. Başkanın plastik sandalyede oturmasına gönlümüz razı olmadı. Bizde ailecek sporcu olduğumuz için böyle bir hediye vermek istedik"diye konuştu.

"BAŞARILI GENÇLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Aytekin Kaya ise, "İncirliova'nın gururu olan Emel Urfalıoğlu'nun Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar yaşayarak çok sayıda madalya aldı. Beni ziyarete geldiklerinde plastik sandalyede otururken görmüşler. Babasıyla konuşarak bana sıfır ve borçsuz bir koltuk hediye ettiler. Zaten benim makamda ve koltukta işim yok. İncirliova'ya hizmet için geldim. Amacımız bu tür başarılı gençlere destek vererek daha çok yetişmesini sağlamaktır. İcralarla çok uğraştık. Bu da borçsuz bir koltuk olduğuna göre rahatça oturabilirim. Borçları da ödüyoruz. Bundan sonra İncirliova Belediyesinde icradır, koltuğa icra gibi durumlar olmayacak" dedi.

AYDIN Şampiyon sporculardan başkana makam koltuğu hediyesi

Aytekin Kaya, İncirliova, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 22:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Şampiyon sporculardan başkana makam koltuğu hediyesi - Son Dakika

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