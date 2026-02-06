Aydın-Selçuk Yolunda Çökme

AYDIN- Selçuk kara yolunda, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme oldu. Çöken alanda onarım çalışması başlatıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Bölgede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, İzmir il sınırındaki Aydın-Selçuk kara yolunun Çamlık-Ortaklar mevkisindeki menfezde sel sularının birikmesine neden oldu. Biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, Aydın-Selçuk kara yolunun çökmenin meydana geldiği bölümünü trafiğe kapattı. Karayolları ekiplerinin çöken alanda onarım çalışmalarına başladığı öğrenildi.