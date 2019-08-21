AYDIN SEVİMLİ KÖPEK 'BARBİE'DEN HAVALİMANINDA GÜLÜMSETEN KARŞILAMA

ANKARA'da yaşayan sahiplerinden 15 gün ayrı kalan chihuahua (çivava) cinsi 1.5 yaşındaki 'Barbie' adlı dişi köpeğin havalimanındaki buluşma anında yaptıkları, görenleri tebessüm ettirdi.

Muhasebeci Kutay Sarıaltın (27) ve ev hanımı Şeyma Sarıaltın (28) çifti, bir arkadaşının çivava cinsi köpeğinin yavrusunu henüz 2 aylıkken sahiplendi. Çift yavru köpeğe, 'Barbie' ismini verdi. Şeyma Sarıaltın, hamileyken sahiplendiği Barbie'yi, bugün 7 aylık olan kızı Alya Nil Sarıaltın'dan ayırmadı. Sarıaltın çifti Barbie'yi evladı, Alya'nın ablası olarak gördü. Barbie ise bu sevgiye fazlasıyla karşılık verdi, başta minik Alya olmak üzere Sarıaltın ailesine fazlasıyla bağlandı. Bu ayın başlarında 'Barbie' ailesinden ayrı kaldı. Çünkü Kutay Sarıaltın'ın babası Kemal Sarıaltın (52), dedesi Halil Sarıaltın (77) ve babaannesi Nazangül Sarıaltın (75), sevimli çivava Barbie'yi, yazlık evlerine, Aydın'ın Didim ilçesinin turistik kenti Akbük Mahallesi'ne getirdi.

MİNİK KIZI VE ANNESİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

15 günlük ayrılığın ardından Şeyma Sarıaltın, kızı Alya Nil Sarıaltın'ı da yanına alarak Akbük'e gitmek üzere yola çıktı. Şeyma Sarıaltın ve kızı Alya Nil Sarıaltın, ilk olarak havayoluyla Milas- Bodrum Havalimanı'na geldi. Karayoluyla yapacakları yolculuk öncesi Şeyma Sarıaltın'ı, büyük kızım dediği 'Barbie' havalimanında karşıladı. İç hatlar gelen kapısı önünde Şeyma Sarıaltın ve Alya Nil Sarıaltın'ı gören Barbie büyük heyecan yaşadı. İki ayağının üstüne çıkarak Alya ve Şeyma Sarıaltın'ı adeta öpücüklere boğan ve yalayan Barbie'nin bu halleri, görenleri tebessüm ettirdi. Kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Barbie'nin sevgisi, insanlara da örnek oldu. Havalimanındaki kavuşmanın ardından aile, Akbük'teki yazlık evlerine gitti. Barbie'nin evde, Halil Sarıaltın'ın ile koltukta oynadığı anlar da izleyenlerin kendisini gülmekten alamamasına neden oldu.

'O'NU KIZIMDAN AYIRT ETMİYORUZ'

Çok sevdiği Barbie'yi anlatan Şeyma Sarıaltın (28), Barbi bizim için çok özel bir köpek. Benim hamile olduğum sırada, Barbie henüz 2 aylıkken ailemize katıldı. Uzman kişilere de sorduk. Hamileyken ya da bebek doğduktan sonra herhangi bir olumsuzluk olur mu diye. Aksine olumlu olacağı yönünde görüşler geldi. 'Barbie' de bizim çocuğumuz oldu. O'nu Alya'dan ayırt etmiyoruz. O Alya'nın ablası. Ailemizi aşırı sahipleniyor. Sevgisini oldukça gösteriyor. O anları görenler ise gülmekten geldini alamıyor. Çok tatlı bir köpek. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Barbie, şu an hamile. Ailemiz genişliyor dedi.

Kendisinin de köpekleri çok sevdiğini belirten Kemal Sarıaltın (52) ise, O benim torunum. K-9 Alman kurdu 2 evladım var. Biri erkek, diğeri dişi. Alman kurtlarımın yavruları oldu. Onlar da bana 26 torun verdi. Barbie ise benim 27'nci torunum oldu. Barbie bizim ailemizin ayrılmaz bir parçası. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor. İnsanlara sıcak yaklaşıyor. Onu görenler sevmekten kendisini alamıyor. Çok tatlı ve duyarlı bir canlı dedi.