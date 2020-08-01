AYDIN Söke'de araç konvoyu 5 kilometreyi buldu - Son Dakika

Söke'de araç konvoyu 5 kilometreyi buldu

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tatile gidenlerin kontrol noktasında oluşturduğu araç konvoyu 5 kilometreyi buldu.

Kurban Bayramı tatili için Kuşadası, Didim, Bodrum ve Marmaris ile Fethiye ilçelerine turizm merkezlerine hareket eden sürücüler, Söke ilçesi Sazlı Mahallesinde bulunan Jandarma ve Polis kontrol noktasında kontrol edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılırken, araç sürücülerinin trafik yönünden de incelendi. Yolcularından maske kontrolleri ve ateş ölçümlerinin yapıldı. Bu nedenle bölgede 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Polis ve jandarma yol güzergahı boyunca önlem aldı.