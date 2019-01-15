Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81 TL'den işlem gördü.
Aydın
Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı
, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,81 TL en çok 11,81 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,86 TL en çok 13,90 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,40 TL en çok 13,58 TL. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
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