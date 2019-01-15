Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,81 TL en çok 11,81 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,86 TL en çok 13,90 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,40 TL en çok 13,58 TL. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:20 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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