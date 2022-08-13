Didim'de kafede çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Didim'de kafede çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı

13.08.2022 13:46
Didim'de kafede çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Aydın Valiliği, Didim ilçesinde bir kafede çıkan kavgayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aydın Valiliği, Didim ilçesinde bir kafede çıkan kavgayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ağustos gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Atatürk Bulvarı'ndaki bir kafede kavga çıktığına dair ihbar yapıldığı belirtildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Olay yerine giden görevli polislerimize karşı mukavemet gösterilmesi dolayısıyla gönderilen takviye ekiplerle birlikte kavga olayına karışan şahıslar yasal sınırlar içerisinde gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürülmüştür. Olay ile ilgili işlemler Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Didim'de kafede çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Didim'de kafede çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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