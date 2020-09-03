Aydın Valisi Aksoy Söke'de ilk olarak merhum Vali Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un Söke programında ilk durağı merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabristanı oldu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ilçe ziyaretleri kapsamında öğleden sonra programını tamamıyla Söke'ye ayırdı. Söke'de kurum ve kuruluş ziyareti yapacak Vali Aksoy'un Söke'de ilk ziyaret noktası ise merhum meslektaşı Türkiye'nin süper valisi olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun kabristanı oldu. Söke Asri Mezarlığı içinde yer alan Yazıcıoğlu Aile kabristanlığını ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy; mezarlıklara karanfil bıraktı, dua okudu. Daha sonra Vali Aksoy Şehitlikleri de ziyaret etti.

Kendisi Muğla Valisi iken merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Söke'deki cenaze törenine de katıldığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "8 Eylül merhum valimizin ölüm yıl dönümü. Bugün Söke ilçemizi ziyaret ediyoruz, burada ilk ziyaret noktamız da kabristan oldu. Valimize bir Fatiha okumak istedim. Babası ve ailesi de aynı kabristanlıkta hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Recep Yazıcıoğlu çok değerli bir idareciydi. Faklı yapısı ve farklı özellikleri olan bir insandı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Türkiye'nin Süper Vali olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu; 2 Eylül 2003'te Eskişehir- Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetmişti. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verilmişti. - AYDIN