Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret - Son Dakika

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret

6 saat önce

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu bu yıl 31.'si kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret, System.String[]

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu bu yıl 31.'si kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.


Ziyarete Grup Müdürü Yusuf İpekçi, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin katıldılar.


Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve beraberindeki heyeti Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Yıldız ile Yakup Er, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Mustafa Akdam, Cihan Can, Erkan Aslan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladılar.


Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, "Çalışmalarımızda, mükelleflerin sorumluluk ve hakları konusunda bilinçlendirilmesi konularına önem veriyoruz. 31. Vergi haftası kapsamında sizleri ziyarette bulunduk, biliyoruz ki Aydın Ticaret Borsası ile her daim birlikte hareket ederek, kurumunuz aracılığı ile mesajlarımızı, Aydın Ticaret Borsası üyesi olan mükelleflerimize hızlı bir şekilde iletebiliyoruz. Aydın Ticaret Borsası'na teşekkür ediyorum" dedi.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, "Verginin, ekonominin büyümesi ve toplumun kalkınmasındaki rolünün önemli olduğuna değinerek, artık vergi dairelerinin klasik yönetim anlayışının dışına çıkarak, çözüm odaklı kurumlar haline geldiklerini ifade etti. Sözlerinin devamında Çondur, 31.si gerçekleştirilen Vergi Haftasını kutlayarak, ziyaretten dolayı Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu'na Aydın Ticaret Borsası ve üyeleri adına teşekkür etti. - AYDIN

Vergi Haftası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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