Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda görev dağılımı yapıldı

Aydın Veteriner Hekimleri 14. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda görev dağılımı yapıldı, System.String[]

Aydın Veteriner Hekimleri 14. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Seçimlerde güven tazeleyen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası geçtiğimiz hafta 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirildi. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre toplantısının ardından oda hizmet binasında seçime gidildi. Seçimde mevcut başkan Cemil Şahin ve ekibinin dışında başka bir aday çıkmadı. Seçimlerde 546 üyeden 232'si sandık başına giderken, geçerli sayılan 229 oydan 219'unu almayı başaran Şahin, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Seçimlerin ardından yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Yönetim kurulu kararına göre, Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin önderliğindeki yönetim ve görevleri şu isimlerden oluştu; Genel Sekreter Hakan Kaya, Sayman Üye Hidayet Yaman ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Göğebakan ve Mustafa Saydam.

"İlk günkü heves ile hizmete devam edeceğiz"

Aile sorumluluğu bilinciyle odayı yönetmeyi sürdüreceklerini ifade eden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, "14. Olağan Genel Kurulumuz ve Seçimlerimiz neticesinde, üyelerimiz tarafından seçilen yönetim kurulumuzda görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Yeni dönemimizde de, ilk günkü hevesimiz, ilk günkü heyecanımız ve büyük meslek sevdamız ile camiamıza hizmet verecek olmanın onurunu yaşıyoruz. Tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza göstermiş oldukları teveccüh ve destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Mesleğimizin tüm alanlarında çalışan meslektaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri çerçevesinde, büyük bir camiaya hizmet ediyor olmanın verdiği aile sorumluluğu bilinciyle odamızı yönetmeye devam edeceğiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üst düzeyde iletişim ve diyalog anlayışımızı sürdürerek, şehrimize, ülkemize ve meslektaşlarımıza hizmet vermek için büyük gayret içerisinde olacağız. Her zaman olduğu gibi, Veteriner Fakültemizde okuyan, mesleğimizin geleceği olan öğrencilerimizin yanında kale gibi durmaya, ülkemize ve mesleğimize faydalı bireyler olarak yetişmeleri için maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın özlük haklarını savunmaya, acılarını ve mutluluklarını paylaşmaya, kutsal mesleğimizin, kişi ve kamu yararı için en iyi şekilde icra edilebilmesi amacıyla mücadele etmeye, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya her zamanki gibi büyük özen göstereceğiz. Bizler birlikteyken güçlüyüz, buna can-ı gönülden inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Yeni dönemimizin, meslek camiamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda görev dağılımı yapıldı

Mustafa Saydam, Cemil Şahin, Veteriner, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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