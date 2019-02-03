Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direğine Çarpan Araç İkiye Bölündü: 1 Ölü

Aydınlatma Direğine Çarpan Araç İkiye Bölündü: 1 Ölü

1 saat önce

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yol ortasındaki aydınlatma direklerine çarptı.

Aydınlatma Direğine Çarpan Araç İkiye Bölündü: 1 Ölü, System.String[]
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yol ortasındaki aydınlatma direklerine çarptı. İkiye bölünen aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sularında Çalı istikametine seyreden Mehmet Uzun idaresindeki 16 K 5959 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki aydınlatma direklerine çarptı. Sürücü Uzun, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzun, sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Mehmet Uzun, Bursa, 3. Sayfa
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