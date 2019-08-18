Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandıSAMSUN - Samsun'da otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
SAMSUN - Samsun
'da otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şahin
idaresindeki 06 EMR 42 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ders döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yaşar Şahin, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı