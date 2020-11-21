Aydınlı berber Muzaffer Evran Korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun yıllar berberlik yapan Muzaffer Evran, yakalandığı Korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Covid-19 vakalarında artış yaşanırken, salgına bağlı ölümlerde devam ediyor. İl genelinde salgına karşı sıkı tedbirler alınırken, virüs Aydın'da bir can daha aldı. Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde uzun süredir berberlik yapan Muzaffer Evran, bir müşterisinin pozitif olması sonucu temaslı olarak izolasyona alınmasının ardından yakalandığı Korona virüse yenik düştü. Dün akşam nefes alamayarak fenalaşan Evran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydınlı esnafının ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Evran, Kemer Mezarlığı'na defnedilecek.

Sosyal medya paylaşımı duygulandırdı

Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden Evran'ın Ağustos ayında sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına yönelik anlamlı paylaşımı ise duygulandırdı. Sağlık çalışanlarının zorlu görev şartları ve fedakarlıklarına dikkat çeken Evran, paylaşımında "Coronavirus polikliniğinde 36 saat nöbetten sonra tulumunu çıkaran bir sağlık personelinin hali, Allah yardımcınız olsun! Lütfen duyarlı olun. Mesafe ve maske kurallarına uyun yazık, günah bu insanların hakları ödenmez" ifadelerine yer vermişti. - AYDIN