Aydınlı çiftçilere 791 bin TL'lik destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydınlı çiftçilere 791 bin TL'lik destek - Son Dakika Ekonomi

Aydınlı çiftçilere 791 bin TL'lik destek

6 saat önce

Aydın'da 2019 yılı Çatak Destekleme ödemeleri kapsamında 342 üreticiye 791 bin 629, 49 TL'lik ödeme yapılmaya başlandı.

Aydınlı çiftçilere 791 bin TL'lik destek, System.String[]

Aydın'da 2019 yılı Çatak Destekleme ödemeleri kapsamında 342 üreticiye 791 bin 629, 49 TL'lik ödeme yapılmaya başlandı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2019 yılında 342 üreticiye 9 bin 705,159 dekar alanda 791 bin 629,49 TL ödeme yapılacaktır. Çatak destekleme ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 0-2 ile bitenlere 24 Ocak 2020 tarihi saat; 18.00'den sonra, 4-6-8 ile bitenlere 31 Ocak 2020 tarihi saat 18.00'den sonra ödenmeye başlandı. İlimizde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması programı uygulamalarına 2011 yılında başlanmıştır. Çatak Programı 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkarılan 2016/9 nolu Tebliğ uyarınca uygulamalar yapılmaktadır.Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak Bozdoğan, Didim, Efeler, Germencik, Koçarlı, Kuyucak, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerimizde uygulamalar yapılmıştır" denildi. - AYDIN

Aydın, Çatak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:52 Kaynak: İHA
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