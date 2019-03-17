Son Dakika Haberleri: Aydınlı Doktorlara Tolga Çandar Dopingi

Aydınlı Doktorlara Tolga Çandar Dopingi

34 dakika önce

Aydın'da 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Tabip Odası'na kayıtlı doktorlar dayanışma ve kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Aydınlı Doktorlara Tolga Çandar Dopingi, System.String[]
Aydın'da 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Tabip Odası'na kayıtlı doktorlar dayanışma ve kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Aydınlı doktorlar gecenin son bölümünde sahneye çıkan Egeli sanatçı Tolga Çandar'ın söylediği yöresel türkülerle doyasıya eğlendi.

Aydın Tabip Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Tıp Balosu'nda, doktorlar ve aileleri yoğun ve yorucu geçen günlerin acısını müzik eşliğinde eğlenerek çıkarttı. Efeler'deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen Tıp Balosu'na çeşitli sağlık kurumlarının yöneticilerinin yanı sıra Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, Aydın Aile Hekimler Derneği (AYAHED) Başkanı Dr. Taner Balbay, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Fatih Atay, hekimler ve aileleri katılım sağladı.

Gecede yaptığı konuşmada Tıp Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, "14 Mart Tıp Bayramı'nın manevi değeri ve tarihsel önemi bizler için çok büyüktür. Çünkü 14 Mart 1987 modern tıp eğitiminin başladığı bir gündür. 14 Mart 1919'da da tıbbiyeliler İstanbul'un işgali sırasında emperyalizme karşı protestolarıyla mücadele başlatmışlardır. Bu yüzden 14 Mart bizim için tarihi önemi olan bir gündür. Bu sene Tıp Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamaktan dolayı çok mutluyuz ancak tabi ki mutsuz olduğumuz taraflar da var. Ülkemizde ve sağlık alanında yaşanan bir takım olumsuzluklar bizi derinden üzmekte. Sağlıkta şiddet, ekonomik sıkıntılar, hekimlerin iyi eğitim alamaması, üniversitelerdeki sıkıntılar, tıp fakültelerinin eğitimden ve bilimden uzaklaşması, tıp fakültesi öğrencilerinin güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlayamaması, emekli hekimlerin sorunları gibi birçok sorunumuz var. Ama bizim için en önemli sorun ülkemizin cumhuriyet değerlerini ve kazanımlarını her geçen gün kaybetmekteyiz. O yüzden çok çalışıp çok çaba göstermeliyiz. 14 Mart ruhunu her zaman canlı tutmalıyız. Birlikte ve dayanışma içinde sağlık ortamının düzelmesi için gayret göstermeliyiz. Tüm meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyor, nice bayramlara diliyorum" dedi.

Gecenin son bölümünde sahne alan Egeli sanatçı Tolga Çandar'ın seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan eşlik eden doktorlar unutulmaz bir gece yaşadı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:18 Kaynak: İHA

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