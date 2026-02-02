Aydınlı Sporcular İstanbul'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aydınlı Sporcular İstanbul'da Şampiyon Oldu

Aydınlı Sporcular İstanbul\'da Şampiyon Oldu
02.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı sporcular, İstanbul'daki Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti.

İstanbul'da düzenlenen atletizm salon şampiyonasında mücadele eden Aydınlı sporcular, başarılarıyla göz doldurdu.

Yeşilay Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcular ise başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. U20 kategorisi sporcusu olmasına rağmen uzun süredir Büyükler klasmanında üst düzey performans sergileyen Tuana Akgün, pentatlon branşında 3 bin 24 puanla Türkiye Şampiyonu olarak başarı grafiğini sürdürdü. Akgün, yaşça kendisinden büyük ve tecrübeli sporcularla yarıştığı organizasyonda bir kez daha zirvede yer aldı. Büyükler kategorisinde daha önce elde ettiği başarılı sonuçların üzerine koyarak yoluna devam eden Talha Gülnihal ise 60 metre engelli branşında Büyükler Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Pentatlon branşında 2 bin 975 puan toplayan Ayşenur Çelik ise istikrarlı performansını bu şampiyonada da devam ettirerek Türkiye ikincisi oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Sporcular İstanbul'da Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:27
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:00:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Aydınlı Sporcular İstanbul'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.