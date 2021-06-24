Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Aydınlı girişimci Tevfik Fikret Koca'nın kurduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği, ilk kongresini yapmaya hazırlanıyor.

Kurucu başkanlığını danışmanlık firması sahibi Aydınlı girişimci Çevre Mühendisi Tevfik Fikret Koca'nın üstlendiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği, ilk genel kurulunu 2 Temmuz Cuma günü yapacak. Kısa zamanda Aydın'da tarımsal sanayide öncü kuruluşların yanı sıra yaklaşık 70'e yakın tarım girişimcisi, üretici ve müteşebbisin bünyesinde yer aldığı derneğin ilk kongresinde, yönetim kurulu üyeleriyle komisyon başkanları seçilerek yol haritası belirlenecek.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Toplantı Salonu'nda 2 Temmuz Cuma günü yapılacak olan kongre saat 17: 00'de başlayacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre ise yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda kongre, 9 Temmuz Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. Yaklaşık 70 üyesi bulunan derneğin 12 kişilik yönetim kurulunun da seçileceği kongrede, Aydın'ın tarımsal sanayi potansiyeline katma değer kazandırılması için Devletin sağladığı hibe ve teşvikler de masaya yatırılacak.

Gerçekleşecek olan kongrede derneğin onur kuruluna 1989-1997 yılları arasında Bayındırlık ile İskan Bakanlığı yapan Cengiz Altınkaya ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan'ın da seçileceği bildirilirken, öte yandan dernek bünyesinde kurulan Yaş ve Kuru Meyve Üreticileri, Zeytinyağı Üreticileri, Salamura Üreticileri, Hayvansal Ürün Üreticileri, Pamuk Üreticileri ile Eğitim, Araştırma ve Danışma komisyonlarına da başkan seçimi yapılacak. - AYDIN