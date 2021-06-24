Üye Girişi
Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır - Son Dakika

Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır

24.06.2021 11:47
Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Aydınlı girişimci Tevfik Fikret Koca'nın kurduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği, ilk kongresini yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Aydınlı girişimci Tevfik Fikret Koca'nın kurduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği, ilk kongresini yapmaya hazırlanıyor.

Kurucu başkanlığını danışmanlık firması sahibi Aydınlı girişimci Çevre Mühendisi Tevfik Fikret Koca'nın üstlendiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği, ilk genel kurulunu 2 Temmuz Cuma günü yapacak. Kısa zamanda Aydın'da tarımsal sanayide öncü kuruluşların yanı sıra yaklaşık 70'e yakın tarım girişimcisi, üretici ve müteşebbisin bünyesinde yer aldığı derneğin ilk kongresinde, yönetim kurulu üyeleriyle komisyon başkanları seçilerek yol haritası belirlenecek.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Toplantı Salonu'nda 2 Temmuz Cuma günü yapılacak olan kongre saat 17: 00'de başlayacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre ise yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda kongre, 9 Temmuz Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak. Yaklaşık 70 üyesi bulunan derneğin 12 kişilik yönetim kurulunun da seçileceği kongrede, Aydın'ın tarımsal sanayi potansiyeline katma değer kazandırılması için Devletin sağladığı hibe ve teşvikler de masaya yatırılacak.

Gerçekleşecek olan kongrede derneğin onur kuruluna 1989-1997 yılları arasında Bayındırlık ile İskan Bakanlığı yapan Cengiz Altınkaya ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan'ın da seçileceği bildirilirken, öte yandan dernek bünyesinde kurulan Yaş ve Kuru Meyve Üreticileri, Zeytinyağı Üreticileri, Salamura Üreticileri, Hayvansal Ürün Üreticileri, Pamuk Üreticileri ile Eğitim, Araştırma ve Danışma komisyonlarına da başkan seçimi yapılacak. - AYDIN

Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır
Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır

Tevfik Fikret, Tarım, Aydın, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü 12:29 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi 12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor 11:23 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
30 Haziran, 11:01 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı 10:43 Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi         
12:30
Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok         
12:28
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Dolar güne yükselişle başladı! 8,66'dan işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,66'dan işlem görüyor         
12:01
Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz         
11:57
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı         
11:04
Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı         
10:56
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 12:51:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement