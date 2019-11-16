Son Dakika Haberleri: Ayhan Akman geri döndü! Antalyaspor'da Tomas'ın yardımcısı...
Son Dakika Spor Ayhan Akman geri döndü! Antalyaspor'da Tomas'ın yardımcısı... - Son Dakika Spor

Ayhan Akman geri döndü! Antalyaspor'da Tomas'ın yardımcısı...

7 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasında 25 Kasım Pazar saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ayhan Akman geri döndü! Antalyaspor'da Tomas'ın yardımcısı..., System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasında 25 Kasım Pazar saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


AKMAN, TOMAS'IN YARDIMCILIĞINI YAPIYOR!


Yeni teknik direktör Stjepan Tomas ve yardımcısı Ayhan Akman yönetiminde antrenman yapan kırmızı beyazlı ekibin çalışması, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Antrenman, 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti.


Teknik direktör Tomas, daha sonra taktik çalışma yaptırdı.


Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.


Yarın izin yapacak olan kırmızı beyazlı ekip, pazartesi günü maç hazırlıklarına devam edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı
Şenol Güneş: Yarınki maçımızı kazanarak grubu iyi şekilde bitirmek istiyoruz Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti Pogba Juventus'a, Haaland ve Sancho Manchester United'a transfer olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 01:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayhan Akman geri döndü! Antalyaspor'da Tomas'ın yardımcısı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]